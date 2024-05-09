У Німеччині заявили про "потрійну проблему" корупції для України: у чому вона полягає

Проблема корупції в Україні є "потрійною", оскільки вона впливає на цілі Києва у війні, євроінтеграції та відновленні.
Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
"Проблема корупції - це потрійна проблема для України", - заявив він.
За його словами, по-перше, кожен євро, який було втрачено через корупцію, замість того, щоб спрямувати його на оснащення солдатів, послаблює Україну в її захисті від російської агресії.
Бушмен додав, що, по-друге, Україна має намір стати членом Європейського союзу.
"Якщо Україна хоче стати на шлях членства, вона має боротися з високим рівнем корупції", - наголосив міністр.
По-третє, відновлення України від наслідків російської агресії не буде успішним без іноземної допомоги. Але потенційні країни-донори можуть відмовитися від допомоги, якщо значну її частину буде втрачено через корупцію, розповів Бушманн.
Нагадаємо, раніше голова Комітету Ради з питань правової політики Денис Маслов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що у Раді зареєстрували законопроекти, якими пропонується прирівняти корупцію до державної зради.
Також наприкінці січня стало відомо, що Україна посіла 104 місце зі 180 у рейтингу "Індекс сприйняття корупції". Такі ж показники у Алжиру, Бразилії та Сербії.
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