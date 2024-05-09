У Німеччині заявили про "потрійну проблему" корупції для України: у чому вона полягає

"Проблема корупції - це потрійна проблема для України", - заявив він.

За його словами, по-перше, кожен євро, який було втрачено через корупцію, замість того, щоб спрямувати його на оснащення солдатів, послаблює Україну в її захисті від російської агресії.

Бушмен додав, що, по-друге, Україна має намір стати членом Європейського союзу.

"Якщо Україна хоче стати на шлях членства, вона має боротися з високим рівнем корупції", - наголосив міністр.

По-третє, відновлення України від наслідків російської агресії не буде успішним без іноземної допомоги. Але потенційні країни-донори можуть відмовитися від допомоги, якщо значну її частину буде втрачено через корупцію, розповів Бушманн.