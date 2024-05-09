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В Германии заявили о "тройной проблеме" коррупции для Украины: в чем она заключается

Иллюстративное фото: стало известно о "тройной проблеме" коррупции для Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Проблема коррупции в Украине является "тройной", поскольку она влияет на цели Киева в войне, евроинтеграции и восстановлении.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Проблема коррупции - это тройная проблема для Украины", - заявил он. 

По его словам, во-первых, каждый евро, который был потерян из-за коррупции вместо того, чтобы направить его на оснащение солдат, ослабляет Украину в ее защите от российской агрессии. 

Бушмен добавил, что, во-вторых, Украина намерена стать членом Европейского союза. 

"Если Украина хочет встать на путь членства, она должна бороться с высоким уровнем коррупции", - подчеркнул министр. 

При этом, в-третьих, восстановление Украины от последствий российской агрессии не будет успешным без иностранной помощи. Но потенциальные страны-доноры могут отказаться от помощи, если значительная ее часть будет утеряна из-за коррупции, рассказал Бушманн. 

Что предшествовало

Напомним, ранее глава Комитета Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов в интервью РБК-Украина рассказал, что в Раде зарегистрировали законопроекты, которыми предлагается приравнять коррупцию к государственной измене.

Также в конце января стало известно, что Украина заняла 104 место из 180 в рейтинге "Индекс восприятия коррупции". Такие же показатели у Алжира, Бразилии и Сербии.

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