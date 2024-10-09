У Німеччині заявили про нові постачання IRIS-T до України

IRIS-T для України

Нагадаємо, що IRIS-T - зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії німецького виробництва. Це одна з найсучасніших систем ППО у Німеччині. Комплекс призначений для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотників та крилатих ракет.

IRIS-T продемонстрував свою ефективність в Україні. Після цього багато країн замовити ці системи ля своєї ППО.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем IRIS-T до семи, які вже отримали ЗСУ.

Детальніше про те, як українські військові можуть застосувати додаткові IRIS-T - у матеріалі РБК-Україна.

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