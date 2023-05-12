В Німеччині на заводі Mercedes сталася стрілянина: є загиблі

В німецькому місті Зіндельфінген, що поруч зі Штутгартом, на заводі автовиробника Mercedes сталася стрілянина. Двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За інформацією поліції, вони отримали виклик близько 07:45 за місцевим часом. Прибувши на місце, вони виявили двох жертв 44 років.

Прокуратура Штутгарта повідомила, що 53-річного підозрюваного вже взяли під варту. Інформації про його мотиви поки що немає.