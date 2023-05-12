ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Германии на заводе Mercedes произошла стрельба: есть погибшие

Новина українською →
Пятница 12 мая 2023 00:46
В Германии на заводе Mercedes произошла стрельба: есть погибшие Фото: в Германии на заводе Mercedes произошла стрельба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В немецком городе Зиндельфинген, рядом со Штутгартом, на заводе автопроизводителя Mercedes произошла стрельба. Два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По информации полиции, они получили вызов около 07:45 по местному времени. Прибыв на место, они обнаружили две жертвы 44 лет.

Прокуратура Штутгарта сообщила, что 53-летний подозреваемый уже заключен под стражу. Информации о его мотивах пока нет.

Напомним, в пригороде Далласа (штат Техас, США) Аллен в торговом центре Allen Premium Outlets 7 мая произошла стрельба. В результате происшествия погибли и ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи