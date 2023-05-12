В Германии на заводе Mercedes произошла стрельба: есть погибшие

В немецком городе Зиндельфинген, рядом со Штутгартом, на заводе автопроизводителя Mercedes произошла стрельба. Два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По информации полиции, они получили вызов около 07:45 по местному времени. Прибыв на место, они обнаружили две жертвы 44 лет.

Прокуратура Штутгарта сообщила, что 53-летний подозреваемый уже заключен под стражу. Информации о его мотивах пока нет.