У Німеччині затримали українця, який готував диверсію на оборонному заводі

Деталі затримання та розслідування

За даними прокуратури Мюнхена та Управління кримінальної поліції Баварії, чоловік діяв як агент іноземної спецслужби.

Німецькі слідчі вважають його "агентом нижчої ланки". Завербований чоловік мав збирати інформацію про оборонний об'єкт на сході Німеччини.

Слідчі з'ясували, що у червні чоловік фотографував територію військового підприємства в Баварії. Отримані знімки він передавав своєму куратору, а 2 серпня його затримали на території федеральної землі Тюрингія.

На спецслужбу якої саме держави працював затриманий українець, німецькі правоохоронці наразі не уточнюють.