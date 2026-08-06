В Германии задержали украинца, готовившего диверсию на оборонном заводе

В Германии правоохранители задержали 33-летнего гражданина Украины. Он подозревается в сборе разведданных об оборонном предприятии для подготовки диверсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
По данным прокуратуры Мюнхена и Управления криминальной полиции Баварии, мужчина действовал как агент иностранной спецслужбы.
Немецкие следователи считают его "агентом низшего звена". Завербованный мужчина собирал информацию об оборонном объекте на востоке Германии.
Следователи выяснили, что в июне мужчина фотографировал территорию военного предприятия в Баварии. Полученные снимки он передавал своему куратору, а 2 августа был задержан на территории федеральной земли Тюрингия.
На спецслужбу какого именно государства работал задержанный украинец, немецкие правоохранители пока не уточняют.
Напомним, что российские спецслужбы активизируют подрывную деятельность на территории Германии, пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране и нанести ущерб ее оборонной промышленности.
В этих целях Москва задействует как силовые провокации с привлечением диверсантов, так и масштабные дезинформационные кампании.
Российские спецслужбы, вероятно, готовили покушение на руководителя немецкой компании-производителя беспилотников Donaustahl. Тем не менее, план удалось вовремя разоблачить и сорвать еще до его непосредственной реализации.
Правоохранители выяснили, что за руководителем предприятия несколько месяцев следили перед подготовкой покушения.
Кроме силовых акций РФ активизирует гибридное давление в политической сфере. В частности, Россия активно наращивает дезинформационные кампании в Германии накануне местных выборов.
Для этого страна-агрессор запускает новые провокации и операцию "Матрешка". Главная цель этих действий - дискредитация ведущих немецких политиков, раскол общества и ослабление поддержки Украины.