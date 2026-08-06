РФ разворачивает провокации в Германии

Напомним, что российские спецслужбы активизируют подрывную деятельность на территории Германии, пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране и нанести ущерб ее оборонной промышленности.

В этих целях Москва задействует как силовые провокации с привлечением диверсантов, так и масштабные дезинформационные кампании.

Российские спецслужбы, вероятно, готовили покушение на руководителя немецкой компании-производителя беспилотников Donaustahl. Тем не менее, план удалось вовремя разоблачить и сорвать еще до его непосредственной реализации.

Правоохранители выяснили, что за руководителем предприятия несколько месяцев следили перед подготовкой покушения.

Кроме силовых акций РФ активизирует гибридное давление в политической сфере. В частности, Россия активно наращивает дезинформационные кампании в Германии накануне местных выборов.

Для этого страна-агрессор запускает новые провокации и операцию "Матрешка". Главная цель этих действий - дискредитация ведущих немецких политиков, раскол общества и ослабление поддержки Украины.