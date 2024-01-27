У Німеччині затримали українського пенсіонера з майже півмільйоном євро

За даними видання, в аеропорту Мюнхена вибірково зупинили 66-річного громадянина України. Серед одягу в його валізі знайшли товсті пачки купюр по 20 і 50 євро. Загалом чоловік перевозив 455 000 євро. BILD повідомив, що чоловік планував вилетіти на Кіпр.

Під час огляду мандрівник повідомив, що в нього з собою лише 300 євро. Потім уже в зоні посадки до нього підійшов інший чоловік і передав невелику валізу.

Це викликало підозру у правоохоронців. Як заявили у митній службі, зараз з'ясовують, "чи є це відмиванням грошей, кому вони належать і звідки взялися".

Однак найімовірніше, купюри конфіскують на користь держави.

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