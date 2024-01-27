UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині затримали українського пенсіонера з майже півмільйоном євро

Фото: у Німеччині затримали українського пенсіонера (flickr.com)
Автор: Каріна Левицька

В аеропорту Мюнхена затримали українського пенсіонера, який перевозив майже півмільйона євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

За даними видання, в аеропорту Мюнхена вибірково зупинили 66-річного громадянина України. Серед одягу в його валізі знайшли товсті пачки купюр по 20 і 50 євро. Загалом чоловік перевозив 455 000 євро. BILD повідомив, що чоловік планував вилетіти на Кіпр.

Під час огляду мандрівник повідомив, що в нього з собою лише 300 євро. Потім уже в зоні посадки до нього підійшов інший чоловік і передав невелику валізу.

Це викликало підозру у правоохоронців. Як заявили у митній службі, зараз з'ясовують, "чи є це відмиванням грошей, кому вони належать і звідки взялися".

Однак найімовірніше, купюри конфіскують на користь держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News