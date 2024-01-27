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В Германии задержали украинского пенсионера с почти полумиллионом евро

Фото: в Германии задержан украинский пенсионер (flickr.com)
Автор: Карина Левицкая

В аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера, который перевозил почти полмиллиона евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

По данным издания, в аэропорту Мюнхена выборочно остановили 66-летнего гражданина Украины. Среди одежды в его чемодане нашли толстые пачки купюр по 20 и 50 евро. В целом мужчина перевозил 455 000 евро. BILD сообщил, что мужчина планировал вылететь на Кипр.

Во время досмотра путешественник сообщил, что у него с собой только 300 евро. Затем уже в зоне посадки к нему подошел другой человек и передал небольшой чемодан.

Это вызвало подозрение у правоохранителей. Как заявили в таможенной службе, сейчас выясняют, "является ли это отмыванием денег, кому они принадлежат и откуда взялись".

Однако скорее всего, купюры конфискуют в пользу государства.

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