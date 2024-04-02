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У Німеччині затримали судно з РФ із підсанкційними товарами, - ЗМІ

Архівне фото: У Німеччині затримали судно з РФ із підсанкційними товарами (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У німецькому порту Росток затримали судно з Росії. На ньому виявили підсанкційні товари, які мали доправити до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

В управлінні порту і моряків Ростока повідомили, що через наявність на борту товарів, на які було накладено санкції ЄС, судно отримало ордер на затримання від митниці. Тому вихід із порту заборонений.

Вантажне судно завдовжки 193 метри під прапором Маршаллових островів зайшло в порт Росток на ремонт 4 березня через технічні проблеми з гребним гвинтом. За даними влади, шкоди, ймовірно, було завдано внаслідок руху по льоду. Видання зазначило, що судно прибуло з Росії.

Журналісти встановили, що судно прямувало до США і було завантажене, серед іншого, березовою деревиною та збагаченим ураном для американських атомних електростанцій. Загальна вартість вантажу становить близько 40 мільйонів євро. 

Санкції проти Росії 

Країни Заходу постійно вводять обмеження проти РФ за її війну в Україні та іншу зловмисну діяльність. Однак чиновники вважають, що вже введених санкцій недостатньо і закликають до їх посилення.

Раніше генпрокурор Андрій Костін говорив, що на Російську Федерацію слід посилювати тиск, зокрема шляхом запровадження секторальних санкцій, що зашкодять економіці агресора.

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що країнам Заходу необхідно посилити санкції проти Росії. Ракети країни-агресора, зокрема "Кинджали", складаються з десятків іноземних деталей.

А нещодавно Європейська рада закликала посилити санкції проти Російської Федерації за вторгнення в Україну. Зокрема, пропонується розробити новий комплекс заходів, що не дасть змоги агресору обходити санкції через треті країни.

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