RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии задержали судно из РФ с подсанкционными товарами, - СМИ

Архивное фото: В Германии задержали судно из РФ с подсанкционными товарами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В немецком порту Росток задержали судно из России. На нем обнаружили подсанкционные товары, которые должны были доставить в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

В управлении порта и моряков Ростока сообщили, что из-за наличия на борту товаров, на которые были наложены санкции ЕС, судно получило ордер на задержание от таможни. Поэтому выход из порта запрещен.

Грузовое судно длиной 193 метра под флагом Маршалловых островов зашло в порт Росток на ремонт 4 марта из-за технических проблем с гребным винтом. По данным властей, ущерб, вероятно, был нанесен в результате движения по льду. Издание отметило, что судно прибыло из России.

Журналисты установили, что судно направлялось в США и было загружено, среди прочего, березовой древесиной и обогащенным ураном для американских атомных электростанций. Общая стоимость груза составляет около 40 миллионов евро. 

Санкции против России

Страны Запада постоянно вводят ограничения против РФ за ее войну в Украине и другую злонамеренную деятельность. Однако чиновники считают, что уже введенных санкций недостаточно и призывают к их ужесточению.

Ранее генпрокурор Андрей Костин говорил, что на Российскую Федерацию следует усиливать давление, в частности путем введения секторальных санкций, которые навредят экономике агрессора.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что странам Запада необходимо ужесточить санкции против России. Ракеты страны-агрессора, в частности "Кинжалы", состоят из десятков иностранных деталей.

А недавно Европейский совет призвал усилить санкции против Российской Федерации за вторжение в Украину. В частности, предлагается разработать новый комплекс мер, который не позволит агрессору обходить санкции через третьи страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСанкции против России