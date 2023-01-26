У Німеччині затримали ще одного шпигуна, який передав розвіддані до Москви

Громадянина Німеччини заарештували в аеропорту Мюнхена за підозрою в держзраді за змову зі співробітником спецслужб з метою передачі розвідданих до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Чоловік на ім'я Артура Е. був заарештований у неділю після прибуття до Німеччини зі США, йдеться у заяві Генеральної прокуратури Німеччини.
За даними прокуратури, він є соратником Карстена Л., співробітника Служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND), якого було заарештовано у грудні 2022 року за шпигунство на користь Росії.
Згідно з заявою прокурора, Артур Е., який не є співробітником німецької розвідки, передав російській розвідці інформацію, яку він отримав від Картена Л.
Артур Е. у понеділок постав перед суддею вищого кримінального суду Німеччини і був взятий під варту, йдеться у заяві.
Розслідування проводилося у тісній співпраці з BND та Федеральним бюро розслідувань США (ФБР), заявив прокурор.
Нагадаємо, у грудні в Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.