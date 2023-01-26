В Германии задержали еще одного шпиона, передававшего разведданные в Москву

Мужчина по имени Артур Э. был арестован в воскресенье по прибытии в Германию из США, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Германии.

Поданным прокуратуры, он является соратником Карстена Л., сотрудника Службы внешней разведки Германии (BND), который был арестован в декабре 2022 года за шпионаж в пользу России.

Согласно заявлению прокурора, Артур Э., который не является сотрудником немецкой разведки, передал российской разведке информацию, которую он получил от Картена Л.

Артур Э. в понедельник предстал перед судьей высшего уголовного суда Германии и был заключен под стражу, говорится в заявлении.

Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с BND и Федеральным бюро расследований США (ФБР), заявил прокурор.