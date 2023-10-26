У Німеччині затримали чоловіка, який відправляв РФ двигуни для дронів

Прокуратура Франкфурта-на-Майні та Головне митне управління оголосили, що чоловіка заарештовано.

За даними прокуратури, бізнесмена звинувачують у порушенні Закону про зовнішню торгівлю і платежі.

Згідно зі звітом, підозрюваний у 2022 і 2023 роках експортував до Росії різні електронні компоненти, моделі авіаційних двигунів та інші товари за допомогою обхідних поставок, порушуючи тим самим санкції проти Росії. Компоненти поставлялися на адресу компанії, розташованої в Санкт-Петербурзі, через проміжного одержувача в Гонконзі.

Згідно з інформацією, наданою прокуратурою, російська компанія пов'язана зі співучасником німецького підприємця.

Серед компонентів, що поставлялися, були моделі авіаційних двигунів, які використовуються в російському безпілотнику "Орлан-10". Ці безпілотники використовуються російськими окупантами в агресивній війні проти України. Деякі варіанти безпілотників призначені для ведення артилерійського вогню по українських територіях, повідомляє прокуратура.

Влітку цього року слідчі вилучили загалом 120 двигунів і успішно запобігли їхньому можливому експорту в Росію. Крім передачі двигунів, підозрюваний також звинувачується в незаконному експорті двох дорогих автомобілів. Вони були переправлені транзитом до Китаю і ввезені в Росію. Вартість товарів усіх незаконно поставлених предметів становить 2 млн євро.

РФ використовує іранські дрони у війні проти України

Російські окупанти активно застосовують іранські дрони для завдання ударів по території України. Захід неодноразово заявляв про те, що Росія домовилася з Тегераном про постачання БПЛА, проте Москва та Іран довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.

Після надання реальних доказів застосування ворогом безпілотників іранського виробництва – Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Британська розвідка повідомила, що Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом у великі партії за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.

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