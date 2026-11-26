В Німеччині застерегли Україну від "географічного" поширення конфлікту з Росією. Заява пролунала на тлі нещодавніх атак на російські кораблі у Середземному та Балтійському морях.
Про це заявив глава німецького МЗС Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.
Заяву очільник зовнішньополітичного відомства ФРН зробив у четвер, 26 листопада, у Берліні на полях зустрічі зі своїм румунським колегою Даном Некулешеску.
"Право України на самооборону є безперечним, і ми підтримуємо Україну, але я б рішуче застеріг від географічного поширення цього конфлікту", - наголосив Вадефуль.
Водночас міністр підтвердив подальшу підтримку Києва з боку Берліна та визнав законність ударів по російських військових цілях, зокрема й у Балтійському морі.
Проте він закликав уникати дій, які можуть призвести до ескалації або створити загрози для судноплавства й довкілля в регіоні.
"Але я не можу виступати за ескалацію конфлікту. Ми повинні стримати цей конфліккт. Ми повинні уникнути будь-якої ескалації. Ми також повинні запобігти будь-якій загрозі судноплавству та довкіллю в регіоні Балтійського моря. І саме тому ми зараз ведемо дуже тісні переговори з цього питання", - додав німецький дипломат.
Нагадаємо, що ввечері 21 листопада безпілотники атакували порт російського Балтійська в Калінінградській області, де розташована головна база Балтійського флоту РФ.
У місті тоді пролунали численні вибухи та було зафіксовано проліт дронів.
Вже наступного дня, 22 листопада, стало відомо про інцидент у Середземному морі.
За інформацією західних медіа, морські безпілотники, до запуску яких можуть бути причетні українські військові, могли вразити російський корвет "Меркурій" на військово-морській базі Бенгазі у Лівії.
Внаслідок удару військовий корабель РФ зазнав серйозних пошкоджень.