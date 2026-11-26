Заяву очільник зовнішньополітичного відомства ФРН зробив у четвер, 26 листопада, у Берліні на полях зустрічі зі своїм румунським колегою Даном Некулешеску.

"Право України на самооборону є безперечним, і ми підтримуємо Україну, але я б рішуче застеріг від географічного поширення цього конфлікту", - наголосив Вадефуль.

Водночас міністр підтвердив подальшу підтримку Києва з боку Берліна та визнав законність ударів по російських військових цілях, зокрема й у Балтійському морі.

Проте він закликав уникати дій, які можуть призвести до ескалації або створити загрози для судноплавства й довкілля в регіоні.

"Але я не можу виступати за ескалацію конфлікту. Ми повинні стримати цей конфліккт. Ми повинні уникнути будь-якої ескалації. Ми також повинні запобігти будь-якій загрозі судноплавству та довкіллю в регіоні Балтійського моря. І саме тому ми зараз ведемо дуже тісні переговори з цього питання", - додав німецький дипломат.