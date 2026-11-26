В Германии предостерегли Украину от "географического" распространения конфликта с Россией. Заявление прозвучало на фоне недавних атак на российские корабли в Средиземном и Балтийском морях.
Об этом заявил глава немецкого МИД Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa .
Заявление глава внешнеполитического ведомства ФРГ сделал в четверг, 26 ноября, в Берлине на полях встречи со своим румынским коллегой Даном Некулешеску.
"Право Украины на самооборону бесспорно, и мы поддерживаем Украину, но я бы решительно предостерег от географического распространения этого конфликта", - подчеркнул Вадефуль.
В то же время, министр подтвердил дальнейшую поддержку Киева со стороны Берлина и признал законность ударов по российским военным целям, в том числе и в Балтийском море.
Тем не менее, он призвал избегать действий, которые могут привести к эскалации или создать угрозы для судоходства и окружающей среды в регионе.
"Но я не могу выступать за эскалацию конфликта. Мы должны сдержать этот конфликт. Мы должны избежать любой эскалации. Мы также должны предотвратить любую угрозу судоходству и окружающей среде в регионе Балтийского моря. И именно поэтому мы сейчас ведем очень тесные переговоры по этому вопросу", - добавил немецкий дипломат.
Напомним, что вечером 21 ноября беспилотники атаковали порт российского Балтийска в Калининградской области, где расположена главная база Балтийского флота РФ.
В городе тогда раздались многочисленные взрывы и был зафиксирован пролет дронов.
Уже на следующий день, 22 ноября, стало известно об инциденте в Средиземном море.
По информации западных медиа, морские беспилотники, к запуску которых могут быть причастны украинские военные, могли поразить российский корвет Меркурий на военно-морской базе Бенгази в Ливии.
В результате удара военный корабль РФ получил серьезные повреждения.