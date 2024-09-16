У Німеччині запровадили паспортний контроль на всіх кордонах: що зміниться для українців

Контроль на кордонах буде вибірковим

Із 16 вересня у Німеччині на всіх наземних кордонах запроваджений прикордонний контроль, щоб стримувати в'їзд мігрантів до країни. Цей захід попередньо діятиме пів року.

Із жовтня 2023 року документи перевіряли у мандрівників, які в'їжджали через східні та південні кордони Німеччини – з Чехії, Польщі та Швейцарії. Тепер вибірковий контроль діятиме на кордонах із Францією, Данією, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом.

Напередодні запуску розширеного прикордонного контролю міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пообіцяла, що це не призведе до довгих автомобільних заторів на кордонах.

"Нам необхідно стримувати нерегульовану міграцію, зупинити контрабандистів, зв'язати руки злочинцям, виявляти і зупиняти ісламістів", - заявила вона.

За словами міністра внутрішніх справ Баварії Йоахіма Германна, контроль на кордоні з Австрією буде обмежуватися візуальними та вибірковими перевірками на автомагістралях. Це означає, що не всім мандрівникам дійсно доведеться пред'являти свої паспорти. Затримувати будуть лише підозрілі транспортні засоби.

За даними федеральної поліції, з січня по липень 2024 року до Німеччини намагалися потрапити 34 тисячі мігрантів. Близько половині відмовили у в’їзді безпосередньо на кордоні. Торік федеральна поліція затримала на кордоні 127 тисяч осіб, які хотіли потрапити до Німеччини без дозволу. Чверть не пропустили безпосередньо на кордоні.

Фото: Контроль на кордоні Німеччини та Австрії (gettyimages.com)

Які правила в'їзду треба врахувати українцям

Українцям, як і іншим іноземцям, слід бути готовим до додаткових перевірок документів. У біженців можуть просити пред'явити документи, які підтверджують отримання тимчасового захисту.

"Мандрівників і пасажирів просять мати при собі документ, що засвідчує особу, наприклад, ID-картку або паспорт. Загалом це стосується транскордонних подорожей, навіть без внутрішнього прикордонного контролю", - зазначають в МВС Німеччини.

У відомстві зазначили, що тривалість прикордонного контролю залежить серед іншого від ситуації та умов місцевої транспортної інфраструктури. Не

Для українских біженців у травні продовжили спрощені правила в'їзду до Німеччини. Громадяни України та громадяни третіх країн, а також біженці без громадянства з постійним правом на проживання в Україні зможуть в’їжджати на територію Німеччини без посвідки на проживання до 31 грудня 2024 року.

Лише громадяни третіх країн та особи без громадянства, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні, повинні мати візу чи німецьку посвідку на проживання.

На урядовому порталі для українських біженців у Німеччині зазначається, що українська ID-картка (зразка 2015 року) до 23 лютого 2025 року визнається як заміна паспорта для перетину кордону та перебування в Німеччині й інших країнах ЄС на 90 днів упродовж періоду в 180 днів.