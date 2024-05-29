У Німеччині продовжили спрощені правила в'їзду для українців: деталі

У Німеччині продовжили спрощені правила в'їзду для біженців із України. В'їжджати до країни без дозволу на проживання можна буде до 31 грудня 2024 року.

Вимоги посилили для частини громадян третіх країн, які проживали в Україні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерального міністерства внутрішніх справ.

Федеральне міністерство внутрішніх справ вп’яте продовжило спрощені правила в’їзду для біженців з України. Громадяни України та громадяни третіх країн, а також біженці без громадянства з постійним правом на проживання в Україні зможуть в’їжджати на територію Німеччини без посвідки на проживання до 31 грудня 2024 року.

Федеральний уряд таким чином реагує російську агресію проти України, що триває.

Втім, правила скоригували. Відтепер громадяни третіх країн та особи без громадянства, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні, більше не зможуть в'їжджати до Німеччини без візи чи німецької посвідки на проживання.

Це означає, що полегшення в’їзду та проживання стосується лише групи людей, які обов’язково мають право на захист згідно з європейським законодавством.