У Німеччині запровадили нове правило для українців: хто і який документ має отримати

З 1 жовтня 2024 року українці, які тримають автомобілі з українськими номерами в Німеччині понад рік, зобов'язані зареєструвати їх за німецькими правилами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Нова вимога стосується тих, хто прибув до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Українцям нагадали, що порядок отримання німецької реєстрації авто значно спрощений і ним можуть скористатися громадяни України зі статусом тимчасового захисту. Важливо пам'ятати, що знімати транспортний засіб з українського обліку при цьому не потрібно.
Про особливості реєстрації можна дізнатися за посиланням.
Після повернення до України на постійне місце проживання водії можуть відновити українські номери та свідоцтво про реєстрацію у будь-якому сервісному центрі МВС, надавши необхідні документи:
Після цього власник авто зможе отримати новий бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та нових номерних знаків.
Раніше ми повідомляли про те, скільки доведеться заплатити за номери авто в Україні та від чого залежить вартість послуги.
Також РБК-Україна інформувало, чи можна спростити процес оформлення машини в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.