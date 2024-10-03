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В Германии ввели новое правило для украинцев: кто и какой документ должен получить

Фото: флаг Германии (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

С 1 октября 2024 украинцы, которые держат автомобили с украинскими номерами в Германии более года, обязаны зарегистрировать их по немецким правилам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД .

Новое обязательство касается прибывших в Германию после начала полномасштабного вторжения России.

Украинцам напомнили, что порядок получения немецкой регистрации авто значительно упрощен и им могут воспользоваться граждане Украины со статусом временной защиты. Важно помнить, что снимать транспортное средство с украинского учета при этом не нужно.

Об особенностях регистрации можно узнать по ссылке.

После возвращения в Украину на постоянное место жительства водители могут восстановить украинские номера и свидетельство о регистрации в любом сервисном центре МВД, предоставив необходимые документы:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • украинское свидетельство о регистрации транспортного средства с отметкой немецкого регистрационного органа о недействительности (при наличии);
  • украинские номерные знаки (при наличии);
  • доверенность (при обращении уполномоченного представителя владельца авто).

После этого владелец авто сможет получить новый бланк свидетельства о регистрации транспортного средства и новых номерных знаков.

Ранее мы сообщали, сколько придется заплатить за номера авто в Украине и от чего зависит стоимость услуги.

Также РБК-Украина информировало, можно ли упростить процесс оформления машины в Украине.

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