В Германии ввели новое правило для украинцев: кто и какой документ должен получить

С 1 октября 2024 украинцы, которые держат автомобили с украинскими номерами в Германии более года, обязаны зарегистрировать их по немецким правилам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД .
Новое обязательство касается прибывших в Германию после начала полномасштабного вторжения России.
Украинцам напомнили, что порядок получения немецкой регистрации авто значительно упрощен и им могут воспользоваться граждане Украины со статусом временной защиты. Важно помнить, что снимать транспортное средство с украинского учета при этом не нужно.
Об особенностях регистрации можно узнать по ссылке.
После возвращения в Украину на постоянное место жительства водители могут восстановить украинские номера и свидетельство о регистрации в любом сервисном центре МВД, предоставив необходимые документы:
После этого владелец авто сможет получить новый бланк свидетельства о регистрации транспортного средства и новых номерных знаков.
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