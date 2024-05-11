У Німеччині запропонували закрити небо над частиною України

Цю ідею підтримують представники деяких німецьких політичних партій, серед яких правлячі Вільна демократична партія (ВДП) та "Союз 90"/Зелені".

За даними видання, ідея використання систем ППО НАТО, розгорнутих в Румунії і Польщі і керованих силами НАТО, для збивання російських безпілотників над Західною Україною була запропонована Ніко Ланге, експертом Мюнхенської ради безпеки (MSC) і колишнім заступником генерального секретаря НАТО запропонований генерал-лейтенантом Хорстом Генріхом Браусом.

За словами Ланге, це дозволило б створити 70-кілометрову безпечну зону на українському кордоні. Це могло б розвантажити українські сили протиповітряної оборони на інших ділянках фронту.