В Германии предложили закрыть небо над частью Украины

Существует предложение привлечь системы противовоздушной обороны стран НАТО, размещенные на восточных границах Альянса, для защиты западных регионов Украины от российских беспилотников. В частности, это могут сделать Польша и Румыния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ.
Эту идею поддерживают представители некоторых немецких политических партий, среди которых правящие Свободная демократическая партия (СвДП) и "Союз 90"/Зеленые".
По данным издания, идея использования систем ПВО НАТО, развернутых в Румынии и Польше и управляемых силами НАТО, для сбивания российских беспилотников над Западной Украиной была предложена Нико Ланге, экспертом Мюнхенского совета безопасности (MSC) и бывшим заместителем генерального секретаря НАТО предложенный генерал-лейтенантом Хорстом Генрихом Браусом.
По словам Ланге, это позволило бы создать 70-километровую безопасную зону на украинской границе. Это могло бы разгрузить украинские силы противовоздушной обороны на других участках фронта.
Российские войска продолжают наносить удары по Украине, заставляя украинских дипломатов искать помощи у союзников. Ключевым запросом является поставка систем противовоздушной обороны, способных противостоять даже баллистическим ракетам.
Украина особенно заинтересована в системе Patriot, но только Германия согласилась предоставить одну батарею. Киев же рассчитывает получить не менее семи таких систем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.