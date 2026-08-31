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У Німеччині закликали відповісти на гібридні атаки РФ ракетами Taurus

22:59 31.08.2026 Пн
2 хв
Гучна заява пролунала після нападу дронів на аеропорт Лейпцига
aimg Валерій Ульяненко
У Німеччині закликали відповісти на гібридні атаки РФ ракетами Taurus Фото: далекобійна ракета Taurus (mbda-deutschland de)
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Німеччина має погрозити Росії передачею Україні далекобійних ракет Taurus, якщо Кремль не припинить гібридні атаки на німецьку інфраструктуру.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив лідер Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Вольфганг Кубіцький в ефірі N-tv.

Німецький політик закликав німецьку владу до чіткої дипломатичної реакції після нападу безпілотників на аеропорт Лейпцига, за яким, імовірно, стоїть РФ.

На його думку, погроза надати Києву потужне озброєння повинна стати ефективним застереженням для Москви від подальших диверсій у Європі.

"Розумна людина зараз викликала б російського посла і сказала б йому: поки що ми не поставили ракету Taurus, але якщо ця гібридна загроза Німеччині триватиме, то ми зробимо все, щоб Україна отримала зброю, необхідну для масштабного захисту від Росії", - наголосив Кубіцький.

Варто зазначити, що вільна демократична партія Німеччини тривалий час залишалася однією з найактивніших прибічниць надання Україні далекобійного озброєння. Водночас за результатами останніх парламентських виборів ця політсила не пройшла до Бундестагу.

Ракети Taurus для України

Нагадаємо, що під час перебування в опозиції канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово заявляв про намір передати Україні крилаті ракети Taurus для ударів по території Росії.

Після того, як він прийшов до влади, Мерц думку не змінив. Зокрема у липні минулого року глава німецького уряду не виключив передачі цього озброєння для України.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва минулого року заявляв, що Берлін не розглядає передачу Україні цих ракет.

Зазначимо, у німецькому парламенті наприкінці минулого року закликали Мерца передати Україні далекобійні ракети Taurus, адже канцлер має дотримуватися того, чого він справедливо вимагав, перебуваючи в опозиції.

РБК-Україна писало, що у березні Мерц заявив, що більше не бачить сенсу передавати Україні ракети Taurus, оскільки вважає українську зброю ефективнішою.

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