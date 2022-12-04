У Німеччині закликали уряд екстрено вирішити проблему нестачі боєприпасів

Уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Єва Хегль закликала до створення екстреного плану закупівлі боєприпасів, щоб вирішити проблему їхнього критичного дефіциту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
"Нині нам потрібна дорожня карта, скоординований підхід з обов'язковими домовленостями з оборонною промисловістю про те, коли, які боєприпаси, де і в які терміни можуть проводитися", - заявила Хегль.
За її словами, домовленості уряду та оборонного сектору Німеччини мають бути укладені щонайменше на кілька років уперед.
"Галузь потребує передбачуваності. І тому я думаю, що промисловість має бути чесною по відношенню до тимчасових рамок, в які вона може нарощувати потужності та які боєприпаси вона може виробляти", – наголосила вона.
Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс спростував дефіцит запасів НАТО для допомоги Україні. Він закликав країни надати Києву все, що є в арсеналі Альянсу.
Крім того, раніше президент Франції Еммануель Макрон пояснив, у яких випадках Франція не передасть зброю Україні.
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