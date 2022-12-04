У Німеччині закликали уряд екстрено вирішити проблему нестачі боєприпасів

"Нині нам потрібна дорожня карта, скоординований підхід з обов'язковими домовленостями з оборонною промисловістю про те, коли, які боєприпаси, де і в які терміни можуть проводитися", - заявила Хегль.

За її словами, домовленості уряду та оборонного сектору Німеччини мають бути укладені щонайменше на кілька років уперед.

"Галузь потребує передбачуваності. І тому я думаю, що промисловість має бути чесною по відношенню до тимчасових рамок, в які вона може нарощувати потужності та які боєприпаси вона може виробляти", – наголосила вона.