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У Німеччині закликали уряд екстрено вирішити проблему нестачі боєприпасів

Фото: Німеччина має негайно вирішити проблему нестачі боєприпасів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Єва Хегль закликала до створення екстреного плану закупівлі боєприпасів, щоб вирішити проблему їхнього критичного дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Нині нам потрібна дорожня карта, скоординований підхід з обов'язковими домовленостями з оборонною промисловістю про те, коли, які боєприпаси, де і в які терміни можуть проводитися", - заявила Хегль.

За її словами, домовленості уряду та оборонного сектору Німеччини мають бути укладені щонайменше на кілька років уперед.

"Галузь потребує передбачуваності. І тому я думаю, що промисловість має бути чесною по відношенню до тимчасових рамок, в які вона може нарощувати потужності та які боєприпаси вона може виробляти", – наголосила вона.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс спростував дефіцит запасів НАТО для допомоги Україні. Він закликав країни надати Києву все, що є в арсеналі Альянсу.

Крім того, раніше президент Франції Еммануель Макрон пояснив, у яких випадках Франція не передасть зброю Україні.

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