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Макрон пояснив, у яких випадках Франція не передасть зброю Україні

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Франція, Субота 03 грудня 2022 18:40
Макрон пояснив, у яких випадках Франція не передасть зброю Україні Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Франція нізащо не погодиться на підрив боєздатності своєї армії задля постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, яку приводить TF1.

"Ми ніколи не підемо на ослаблення здатності нашої армії захищати нашу власну територію та наших громадян", - сказав він.

За словами Макрона, Франція не зможе постачати ще більше зброї Україні, оскільки тоді країна стане вразливою для можливого ворога.

"Ми також ніколи не поставимо таку зброю, яка б зробила нас стороною конфлікту в результаті її використання для нападів на російську територію", - повідомив президент Франції.

Макрон додав, що наразі триває робота над тим максимумом, який його країна може надати Україні. Нещодавно в Україну були направлені додаткові обсяги зброї. Проте Франція враховуватиме ці два обмеження.

Нагадаємо, що більшість країн НАТО вичерпали запаси озброєння для передачі Україні.

Франція передала Україні три розбірні мости, які будуть використані для відновлення пошкодженої інфраструктури.

До України прибула ще одна реактивна система залпового вогню (РСЗВ) LRU. Її передала Франція.

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