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В Германии призвали правительство экстренно решить проблему нехватки боеприпасов

Фото: Германия должна экстренно решить проблему нехватки боеприпасов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хегль призвала к созданию экстренного плана закупок боеприпасов, чтобы решить проблему их критического дефицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Сейчас нам нужна дорожная карта, скоординированный подход с обязательными договоренностями с оборонной промышленностью о том, когда, какие боеприпасы, где и в какие сроки могут производиться", – заявила Хегль.

По ее словам, договоренности правительства и оборонного сектора Германии должны быть заключены по меньшей мере на несколько лет вперед.

"Отрасль нуждается в предсказуемости. И поэтому я думаю, что промышленность должна быть честной по отношению к временным рамкам, в которые она может наращивать мощности и какие боеприпасы она может производить", – подчеркнула она.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опроверг дефицит запасов НАТО для помощи Украине. Он призвал страны предоставит Киеву все, что есть в арсенале Альянса.

Кроме того, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, в каких случаях Франция не передаст оружие Украине.

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