У Німеччині закликали повернути придатних до служби українців на батьківщину

Відповідні вимоги викладені у проєкті рішення ХСС для зимової наради партії, яка скоро відбудеться у монастирі Зеон у Баварії.

"ХСС у Зеоні зафіксує позицію не дозволяти зворотні поїздки біженцям ("відпустки на батьківщину"). Якщо біженець для цього їде до своєї країни походження, він має автоматично втрачати статус захисту, "оскільки своєю поведінкою він спростовує власну потребу в захисті", - пише видання.

Крім того, керівник земельної групи ХСС у Бундестазі Александр Гоффманн пропонує повертати до України "придатних до служби українських чоловіків", де вони мають "зробити свій внесок в оборону своєї країни".

Також ХСС наполягає на тому, щоб шукачі притулку брали фінансову участь у витратах на перебування у Німеччині.

Зокрема, у проєкті рішення йдеться, що новоприбулих українців з квітня 2025 року має діяти правило, яке дозволяє залучати їхні можливі активи "для покриття витрат на перебування в Німеччині".