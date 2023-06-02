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У Німеччині вважають, що арешт Путіна буде законним

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П'ятниця 02 червня 2023 23:06
У Німеччині вважають, що арешт Путіна буде законним Фото: міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Африканські країни мають дотримуватись міжнародного права у питанні можливого арешту російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на саміті в Південній Африці, передає РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

Бербок заявила, що наразі міжнародне право чітко дає зрозуміти: військові злочинці, ті, хто несе відповідальність за ведення агресивних воєн, мають бути притягнуті до відповідальності.

"Міжнародне право є чітким на цей час", - сказала вона.

ПАР хоче забезпечити Путіну імунітет

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року у Південній Африці пройде саміт глав країн БРІКС. Його, ймовірно, може відвідати російський диктатор.

Проте ПАР, згідно зі своїм законодавством, повинна арештувати Володимира Путіна у разі приїзду, оскільки МКС видав відповідний ордер через депортацію українських дітей.

Південна Африка відразу звинуватила суд в Гаазі у "подвійних стандартах" та заявила, що шукатиме вихід. Пізніше влада заявила, що попросила Путіна не приїжджати на саміт, а виступити онлайн.

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