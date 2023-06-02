У Німеччині вважають, що арешт Путіна буде законним
Африканські країни мають дотримуватись міжнародного права у питанні можливого арешту російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на саміті в Південній Африці, передає РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.
Бербок заявила, що наразі міжнародне право чітко дає зрозуміти: військові злочинці, ті, хто несе відповідальність за ведення агресивних воєн, мають бути притягнуті до відповідальності.
"Міжнародне право є чітким на цей час", - сказала вона.
ПАР хоче забезпечити Путіну імунітет
Нагадаємо, наприкінці серпня цього року у Південній Африці пройде саміт глав країн БРІКС. Його, ймовірно, може відвідати російський диктатор.
Проте ПАР, згідно зі своїм законодавством, повинна арештувати Володимира Путіна у разі приїзду, оскільки МКС видав відповідний ордер через депортацію українських дітей.
Південна Африка відразу звинуватила суд в Гаазі у "подвійних стандартах" та заявила, що шукатиме вихід. Пізніше влада заявила, що попросила Путіна не приїжджати на саміт, а виступити онлайн.
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