У Німеччині вважають, що арешт Путіна буде законним

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на саміті в Південній Африці, передає РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

Бербок заявила, що наразі міжнародне право чітко дає зрозуміти: військові злочинці, ті, хто несе відповідальність за ведення агресивних воєн, мають бути притягнуті до відповідальності.

"Міжнародне право є чітким на цей час", - сказала вона.

ПАР хоче забезпечити Путіну імунітет

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року у Південній Африці пройде саміт глав країн БРІКС. Його, ймовірно, може відвідати російський диктатор.

Проте ПАР, згідно зі своїм законодавством, повинна арештувати Володимира Путіна у разі приїзду, оскільки МКС видав відповідний ордер через депортацію українських дітей.

Південна Африка відразу звинуватила суд в Гаазі у "подвійних стандартах" та заявила, що шукатиме вихід. Пізніше влада заявила, що попросила Путіна не приїжджати на саміт, а виступити онлайн.