ua ru
Пт, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Германии считают, что арест Путина будет законным

Новина українською →
Пятница 02 июня 2023 23:06
В Германии считают, что арест Путина будет законным Фото: министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Африканские страны должны соблюдать международное право в вопросе возможного ареста российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на саммите в Южной Африке, передает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Бербок заявила, что международное право четко дает понять: военные преступники, те, кто несет ответственность за ведение агрессивных войн, должны быть привлечены к ответственности.

"Международное право является четким в настоящее время", - сказала она.

ЮАР хочет обеспечить Путину иммунитет

Напомним, в конце августа этого года в Южной Африке пройдет саммит глав стран БРИКС. Его, вероятно, может навестить российский диктатор.

Однако ЮАР, согласно своему законодательству, должна арестовать Владимира Путина в случае приезда, поскольку МКС выдал соответствующий ордер из-за депортации украинских детей.

Южная Африка сразу обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход. Позже власти заявили, что попросили Путина не приезжать на саммит, а выступить онлайн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Война России против Украины
NEWS
Украина может получить от Германии бронетранспортеры Fuchs
Украина может получить от Германии бронетранспортеры Fuchs
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области