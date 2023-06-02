В Германии считают, что арест Путина будет законным

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на саммите в Южной Африке, передает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Бербок заявила, что международное право четко дает понять: военные преступники, те, кто несет ответственность за ведение агрессивных войн, должны быть привлечены к ответственности.

"Международное право является четким в настоящее время", - сказала она.

ЮАР хочет обеспечить Путину иммунитет

Напомним, в конце августа этого года в Южной Африке пройдет саммит глав стран БРИКС. Его, вероятно, может навестить российский диктатор.

Однако ЮАР, согласно своему законодательству, должна арестовать Владимира Путина в случае приезда, поскольку МКС выдал соответствующий ордер из-за депортации украинских детей.

Южная Африка сразу обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход. Позже власти заявили, что попросили Путина не приезжать на саммит, а выступить онлайн.