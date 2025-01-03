В Німеччині виступили за введення миротворців в Україну

Миротворці ФРН в Україні: не всі згодні з Кізеветтером

Водночас не всі політики Німеччини настільки прихільні до України у питанні введення миротворців. Зокрема, голова Комітету Європарламенту з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, навпаки, ухилилася від зобов’язань щодо німецької місії в Україні.

"У майбутніх мирних переговорах ні Росія, ні США не повинні вирішувати за Європу", - сказала вона.

На її думку, ЄС має взяти на себе відповідальність, а більше можна буде сказати лише після завершення бойових дій.

Своєю чергою, більшість німців, а саме 56%, підтримали б розміщення міжнародних миротворчих сил в Україні в разі припинення вогню, про що свідчать дані опитування. Проте лише 23% виступають за залучення німецьких солдатів, 33% не хочуть цього.

Нагадаємо, на початку грудня канцлер Німечини Олаф Шольц відкинув можливість направлення німецьких миротворців в Україну. Принаймні поки в країні йде війна.

Вже наприкінці грудня Шольц ще раз підтвердив свою позицію щодо миротворців, заявивши, що розмови про можливість розміщення в Україні в майбутньому європейського миротворчого контингенту наразі є передчасними.

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