В Німеччині виступили за введення миротворців в Україну

У Німеччині виступили за введення миротворців в Україну. Іншої альтернативи немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Бундестагу від ХДС Родеріха Кізеветтера.
Кізеветтер
Водночас не всі політики Німеччини настільки прихільні до України у питанні введення миротворців. Зокрема, голова Комітету Європарламенту з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, навпаки, ухилилася від зобов’язань щодо німецької місії в Україні.
"У майбутніх мирних переговорах ні Росія, ні США не повинні вирішувати за Європу", - сказала вона.
На її думку, ЄС має взяти на себе відповідальність, а більше можна буде сказати лише після завершення бойових дій.
Своєю чергою, більшість німців, а саме 56%, підтримали б розміщення міжнародних миротворчих сил в Україні в разі припинення вогню, про що свідчать дані опитування. Проте лише 23% виступають за залучення німецьких солдатів, 33% не хочуть цього.
Нагадаємо, на початку грудня канцлер Німечини Олаф Шольц відкинув можливість направлення німецьких миротворців в Україну. Принаймні поки в країні йде війна.
Вже наприкінці грудня Шольц ще раз підтвердив свою позицію щодо миротворців, заявивши, що розмови про можливість розміщення в Україні в майбутньому європейського миротворчого контингенту наразі є передчасними.
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