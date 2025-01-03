В Германии выступили за введение миротворцев в Украину. Другой альтернативы нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Бундестага от ХДС Родериха Кизеветтера.
Кизеветтер
В то же время не все политики Германии настолько благосклонны к Украине в вопросе введения миротворцев. В частности, председатель Комитета Европарламента по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, наоборот, уклонилась от обязательств по немецкой миссии в Украине.
"В будущих мирных переговорах ни Россия, ни США не должны решать за Европу", - сказала она.
По ее мнению, ЕС должен взять на себя ответственность, а больше можно будет сказать только после завершения боевых действий.
В свою очередь, большинство немцев, а именно 56%, поддержали бы размещение международных миротворческих сил в Украине в случае прекращения огня, о чем свидетельствуют данные опроса. Однако только 23% выступают за привлечение немецких солдат, 33% не хотят этого.
Напомним, в начале декабря канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность направления немецких миротворцев в Украину. По крайней мере пока в стране идет война.
Уже в конце декабря Шольц еще раз подтвердил свою позицию относительно миротворцев, заявив, что разговоры о возможности размещения в Украине в будущем европейского миротворческого контингента пока преждевременны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.