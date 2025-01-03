В Германии выступили за введение миротворцев в Украину

Миротворцы ФРГ в Украине: не все согласны с Кизеветтером

В то же время не все политики Германии настолько благосклонны к Украине в вопросе введения миротворцев. В частности, председатель Комитета Европарламента по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, наоборот, уклонилась от обязательств по немецкой миссии в Украине.

"В будущих мирных переговорах ни Россия, ни США не должны решать за Европу", - сказала она.

По ее мнению, ЕС должен взять на себя ответственность, а больше можно будет сказать только после завершения боевых действий.

В свою очередь, большинство немцев, а именно 56%, поддержали бы размещение международных миротворческих сил в Украине в случае прекращения огня, о чем свидетельствуют данные опроса. Однако только 23% выступают за привлечение немецких солдат, 33% не хотят этого.

Напомним, в начале декабря канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность направления немецких миротворцев в Украину. По крайней мере пока в стране идет война.

Уже в конце декабря Шольц еще раз подтвердил свою позицию относительно миротворцев, заявив, что разговоры о возможности размещения в Украине в будущем европейского миротворческого контингента пока преждевременны.

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