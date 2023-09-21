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У Німеччині виступили проти пропозиції Зеленського виключити РФ з Радбезу ООН

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина не підтримує пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо Радбезу ООН. Берлін не хоче виключення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок, яку цитує Frankfurter Rundschau.

Бербок натякнула, що Німеччина не підтримує виключення Росії з Ради безпеки ООН, а також пропозицію позбавити РФ право вето у Радбезі. 

"Ми не підтримуємо це, і я знову пояснювала це моїм українським співрозмовникам", - сказала Бербок.

Але міністр розкритикувала Росію за зловживання правом вето у Радбезі ООН.

"

Ще десять членів обираються Генеральною Асамблеєю ООН на два роки за географічною ознакою. П'ять з десяти непостійних членів переобираються щороку.

Що пропонує Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 19 вересня виступив на Генасамблеї ООН. Він розкритикував міжнародну організацію за те, що Росія продовжує бути при владі, попри загарбницьку війну, які вона розв'язала проти України.

Зеленський закликав виключити Росію з Ради безпеки ООН.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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