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В Германии выступили против предложения Зеленского исключить РФ из Совбеза ООН

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия не поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского по Совбезу ООН. Берлин не хочет исключения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которую цитирует Frankfurter Rundschau.

Бербок намекнула, что Германия не поддерживает исключение России из Совбеза ООН, а также предложение лишить РФ право вето в Совбезе.

"Мы не поддерживаем это, и я снова объясняла это моим украинским собеседникам", - сказала Бербок.

Но министр раскритиковала Россию за злоупотребление правом вето в Совбезе ООН.

"

Еще десять членов избираются Генеральной Ассамблеей ООН на два года по географическому признаку. Пять из десяти непостоянных членов переизбираются каждый год.

Что предлагает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 19 сентября на Генассамблее ООН. Он раскритиковал международную организацию за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на захватническую войну, которую она развязала против Украины.

Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН.

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