У Німеччині виступили проти пропозиції Зеленського виключити РФ з Радбезу ООН

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок, яку цитує Frankfurter Rundschau.

Бербок натякнула, що Німеччина не підтримує виключення Росії з Ради безпеки ООН, а також пропозицію позбавити РФ право вето у Радбезі.

"Ми не підтримуємо це, і я знову пояснювала це моїм українським співрозмовникам", - сказала Бербок.

Але міністр розкритикувала Росію за зловживання правом вето у Радбезі ООН.

" Ось чому реформи важливіші, ніж будь-коли. Але ви повинні бути реалістами, це настане не завтра", - додала глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, до Радбезу ООН входять 5 постійних членів: США, Китай, Велика Британія, Франція та Росія як спадкоємиця СРСР, якою Москва себе оголосила. Ще десять членів обираються Генеральною Асамблеєю ООН на два роки за географічною ознакою. П'ять з десяти непостійних членів переобираються щороку.

Що пропонує Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 19 вересня виступив на Генасамблеї ООН. Він розкритикував міжнародну організацію за те, що Росія продовжує бути при владі, попри загарбницьку війну, які вона розв'язала проти України.

Зеленський закликав виключити Росію з Ради безпеки ООН.

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