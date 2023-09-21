В Германии выступили против предложения Зеленского исключить РФ из Совбеза ООН

Германия не поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского по Совбезу ООН. Берлин не хочет исключения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которую цитирует Frankfurter Rundschau.

Бербок намекнула, что Германия не поддерживает исключение России из Совбеза ООН, а также предложение лишить РФ право вето в Совбезе.

"Мы не поддерживаем это, и я снова объясняла это моим украинским собеседникам", - сказала Бербок.

Но министр раскритиковала Россию за злоупотребление правом вето в Совбезе ООН.

" Вот почему реформы важнее, чем когда-либо. Но вы должны быть реалистами, это наступит не завтра", - добавила глава МИД Германии.

Напомним, в Совбез ООН входят 5 постоянных членов: США, Китай, Великобритания, Франция и Россия как наследница СССР, которой Москва себя объявила. Еще десять членов избираются Генеральной Ассамблеей ООН на два года по географическому признаку. Пять из десяти непостоянных членов переизбираются каждый год.

Что предлагает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 19 сентября на Генассамблее ООН. Он раскритиковал международную организацию за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на захватническую войну, которую она развязала против Украины.

Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН.

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