В Германии высказались о возможности разговора Шольца с Путиным

Российский диктатор Владимир Путин не хочет обсуждать с канцлером Германии Олафом Шольцом посредничество в войне РФ против Украины. Он отказывается от телефонных переговоров.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Он отказывается принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону", - сказала Бербок.

Глава немецкого МИД отметила, что Украина готова к справедливому миру, однако российский диктатор не готов обсуждать тему посредничества по прекращению войны.

Шольц хочет поговорить с Путиным

Напомним, недавно СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным накануне саммита G20 в Бразилии в ноябре.

Последние телефонные переговоры между Шольцом и Путиным прошли еще в декабре 2022 года.

Стоит добавить, что только в конце 2023 года немецкий канцлер утверждал, что он готов вести переговоры с диктатором, но при условии вывода его оккупационных войск с территории Украины.

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