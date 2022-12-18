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В Германии возникли серьезные проблемы с БМП Puma, - Spiegel

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Воскресенье 18 декабря 2022 15:45
В Германии возникли серьезные проблемы с БМП Puma, - Spiegel Иллюстративное фото: в Германии возникли серьезные проблемы с БМП Puma (bundeswehr.de)
Автор: Иван Носальский

В Германии начались проблемы с боевыми машинами пехоты Puma. Они уже в 2023 году должны были использоваться силами быстрого реагирования НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как отмечает издание, в стране начались учения с использованием БМП Puma и танками Leopard. За восемь дней тренировок оперативная готовность всех 18 боевых машин пехоты упала до нуля. При этом с танками таких проблем замечено не было.

В Spiegel подчеркивают, что эту информацию в отчете указал командир 10-й танковой дивизии. В его письме говорится, что больше всего проблем было зафиксировано с электроникой, в одном БМП даже произошло возгорание кабеля. При этом военные знали о возможных проблемах, но они никогда не происходили в таких масштабах.

В издании добавляют, что таким образом силы быстрого реагирования НАТО могут получить не БМП Puma, а более устаревшие, но надежные Marder.

При этом председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в комментарии FAZ заявила, что Минобороны ФРГ должно очень быстро выяснить причины неисправности БМП и решить проблему, поскольку в эту технику было вложено много денег.

Отметим, что БМП Puma разработан и производится Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall Landsysteme GmbH и изначально считался очень передовой техникой, но впоследствии начались различные технические проблемы.

Напомним, ранее стало известно, что в правительстве Германии до сих пор не поддерживают инициативу отправки в Украину танков Leopard и БМП Marder.

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