У Німеччині виключили відновлення нормальних відносин з нинішньою Росією

"Ми повинні чітко усвідомлювати: з цією Росією не може бути нормальних відносин. Як і багато росіян, ми хочемо бачити мирну та демократичну Росію, яка не є загрозою для своїх сусідів. Але давайте не будемо мати ілюзій - ми живемо в іншій реальності. Саме тому завданням має бути зміцнення нашої спільної безпеки проти Росії на постійній основі", - наголосила міністр.

Вона також наголосила, що країни Заходу продовжать посилювати санкції проти Росії доти, доки вона продовжує агресивну війну та порушує міжнародне право. За словами Бербок, Україна наразі захищає і свободу Європи.

"Саме тому ми будемо поряд з нею стільки, скільки потрібно - зброєю, гуманітарною та фінансовою підтримкою", - зазначила голова німецького МЗС.