UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині виключили відновлення нормальних відносин з нинішньою Росією

Фото: Анналена Бербок, голова МЗС Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина не зможе поновити нормальні відносини з Росією, оскільки Москва продовжує свою війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Німеччини Анналени Бербок в інтерв'ю Digi24.

"Ми повинні чітко усвідомлювати: з цією Росією не може бути нормальних відносин. Як і багато росіян, ми хочемо бачити мирну та демократичну Росію, яка не є загрозою для своїх сусідів. Але давайте не будемо мати ілюзій - ми живемо в іншій реальності. Саме тому завданням має бути зміцнення нашої спільної безпеки проти Росії на постійній основі", - наголосила міністр.

Вона також наголосила, що країни Заходу продовжать посилювати санкції проти Росії доти, доки вона продовжує агресивну війну та порушує міжнародне право. За словами Бербок, Україна наразі захищає і свободу Європи.

"Саме тому ми будемо поряд з нею стільки, скільки потрібно - зброєю, гуманітарною та фінансовою підтримкою", - зазначила голова німецького МЗС.

Нагадаємо, раніше голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявляла, що нормальних відносин західних країн із РФ ще не буде десятки років, а російський диктатор Володимир Путін - це злочинець і терорист.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв повернутись до економічної співпраці з Росією після того, як закінчиться війна в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМИД ГерманииВійна Росії проти України