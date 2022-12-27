В Германии исключили восстановление нормальных отношений с нынешней Россией

Германия не сможет восстановить нормальные отношения с Россией, поскольку Москва продолжает свою войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок в интервью Digi24.
"Мы должны четко осознавать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим видеть мирную и демократическую Россию, которая не является угрозой для своих соседей. Но давайте не будем питать иллюзий - мы живем в другой реальности. Именно поэтому задачей должно быть укрепление нашей общей безопасности против России на постоянной основе", - отметила министр.
Она также подчеркнула, что страны Запада продолжат усиливать санкции против России до тех пор, пока она продолжает агрессивную войну и нарушает международное право. По словам Бербок, Украина сейчас защищает и свободу Европы.
"Именно поэтому мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется - оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой", - отметила глава немецкого МИД.
Напомним, ранее глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявляла, что нормальных отношений западных стран с РФ еще не будет десятки лет, а российский диктатор Владимир Путин - это преступник и террорист.
Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц пообещал вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией после того, как закончится война в Украине.
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