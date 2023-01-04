Данілов різко прокоментував позицію Шольца щодо передачі Україні танків Leopard 2
Якщо канцлер ФРГ Олаф Шольц хоче, щоб німці воювали з росіянами під Берліном на німецьких танках, може й надалі продовжувати свої ігри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону.
"Якщо пан Шольц хоче, щоб німці воювали під Берліном і під Штудгартом на німецьких танках із росіянами - то він може й надалі продовжувати цю гру, проводити соціологічні дослідження там, потрібно нам давати танки чи не потрібно", - сказав Данілов, коментуючи дискусію, що триває в Німеччині, про можливість поставок танків Leopard 2 без ризику викликати реакцію Росії і стати стороною конфлікту.
Він також зазначив, що решта західних партнерів активізує підтримку України у захисті від російської агресії, розуміючи глобальність конфлікту.
"Виклики для Європи - вони величезні, і ті країни, які це розуміють - вони нам допомагають на 150%. Ті країни, які починають потихеньку прозрівати, що цим потрібно займатися, вони теж почали рухатися", - додав секретарь РНБО.
Нагадаємо, нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка і ця умова збережеться і в наступному році.
Пізніше у Німеччині заявили, що не планують самостійно діяти щодо надсилання танків Leopard Україні, оскільки це робиться в координації з іншими партнерами по НАТО.
Також раніше ми писали, що у Бундестазі критикують Шольца за позицію щодо передачі танків Leopard 2 Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.