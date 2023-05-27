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У Німеччині відреагували на заяву про ядерну зброю в Білорусі: спроба залякування

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Берлін, Субота 27 травня 2023 08:25
У Німеччині відреагували на заяву про ядерну зброю в Білорусі: спроба залякування Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Німеччини рішуче засудив заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про переміщення російської ядерної зброї. Берлін назвав це спробою залякування.

Про це заявив заступник речника уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Передача російської тактичної ядерної зброї до Білорусі, як стверджує Лукашенко, є черговою прозорою спробою ядерного залякування з боку Росії. Ми рішуче відкидаємо це", - сказав Бюхнер.

Своєю чергою він зазначив, що рішенням Мінськ порушує кілька договорів, у яких взяв на себе міжнародні зобов'язання щодо статусу території, вільної від ядерної зброї.

"Росія так само суперечить своїм же заявам, що всі ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю за межами своєї території. У цьому сенсі наше посилання чітке: це передання є неправильним кроком", - додав Бюхнер.

Росія розміщує ядерну зброю в Білорусі

Нагадаємо, що 25 травня цього року міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Перед цим у Мінську і Москві розповідали, що Білорусі нібито вже передано ракетний комплекс "Іскандер-М", який здатний використовувати ракети з ядерним зарядом.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що частина білоруських літаків переобладнана для можливого застосування ядерної зброї, а військові РБ нібито "пройшли відповідну підготовку".

Ці дії вже засудив Європейський Союз. Там попередили, що це може призвести до подальшої надзвичайно небезпечної ескалації.

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