В Германии отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси: попытка запугивания

Об этом заявил заместитель спикера правительства Германии Вольфганг Бюхнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Передача российского тактического ядерного оружия в Беларусь, как утверждает Лукашенко, является очередной прозрачной попыткой ядерного устрашения со стороны России. Мы решительно отвергаем это", - сказал Бюхнер.

В свою очередь он отметил, что решением Минск нарушает несколько договоров, в которых взял на себя международные обязательства по статусу территории, свободной от ядерного оружия.

"Россия также противоречит своим же заявлениям, что все ядерные государства не должны размещать ядерное оружие за пределами своей территории. В этом смысле наш посыл четкий: эта передача является неправильным шагом", - добавил Бюхнер.

Россия размещает ядерное оружие в Беларуси

Напомним, что 25 мая этого года министры обороны России и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия на белорусской территории.

Перед этим в Минске и Москве рассказывали, что Беларуси якобы уже передан ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты с ядерным зарядом.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия, а военные РБ якобы "прошли соответствующую подготовку".

Эти действия уже осудил Европейский Союз. Там предупредили, что это может привести к дальнейшей опасной эскалации.

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