У Німеччині відреагували на китайське вето заяви G20: викликає жаль

Блокування Китаєм комюніке G20, яке засуджує війну Росії проти України, викликає жаль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, яку приводить The Guardian.
"Для мене було важливіше, щоб всі інші дотримувалися чіткої позиції міжнародного права, багатосторонності та припинення війни", - заявив міністр.
Лінднер додав, що викликає жаль той факт, що Китай заблокував комюніке G20, яке засуджує війну Росії проти України.
Нагадаємо, що всі члени G20 погодилися рішуче засудити війну проти України, окрім Росії та Китаю.
До цього повідомлялось, що Індія наполягала на тому, щоб не використовувалося слово "війна" у комюніке.
Міністр фінансів США Джанет Єллен на фінансовому саміті G20 в індійському Бангалорі назвала представників Росії співучасниками військових злочинів.
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