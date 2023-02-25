В Германии отреагировали на китайское вето заявления G20: вызывает сожаление

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Германии Кристиана Линднера, которое приводит The Guardian.

"Для меня было важнее, чтобы все остальные придерживались четкой позиции международного права, многосторонности и прекращения войны", - заявил министр.

Линднер добавил, что вызывает сожаление тот факт, что Китай заблокировал коммюнике G20, осуждающее войну России против Украины.