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В Германии отреагировали на китайское вето заявления G20: вызывает сожаление

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Блокировка Китаем коммюнике G20, осуждающая войну России против Украины, вызывает сожаление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Германии Кристиана Линднера, которое приводит The Guardian.

"Для меня было важнее, чтобы все остальные придерживались четкой позиции международного права, многосторонности и прекращения войны", - заявил министр.

Линднер добавил, что вызывает сожаление тот факт, что Китай заблокировал коммюнике G20, осуждающее войну России против Украины.

Напомним, что все члены G20 согласились решительно осудить войну против Украины, кроме России и Китая.

Ранее сообщалось, что Индия настаивала на том, чтобы не использовалось слово "война" в коммюнике.

Министр финансов США Джанет Йеллен на финансовом саммите G20 в индийском Бангалоре назвала представителей России соучастниками военных преступлений.

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