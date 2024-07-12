У Німеччині відреагували на чутки про російський замах на гендиректора Rheinmetall

Детальніше про те, що відомо відносно бажання росіян вбити гендиректора Rheinmetall, а також про минулий замах на Паппергера, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

На фоні даних заяв генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські спецслужби організували кампанію проти союзників по НАТО.

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