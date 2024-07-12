В Германии отреагировали на слухи о российском покушении на гендиректора Rheinmetall

Подробнее о том, что известно о желании россиян убить гендиректора Rheinmetall, а также о прошедшем покушении на Паппергера, можно узнать в материале РБК-Украина.

На фоне данных заявлений генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские спецслужбы организовали кампанию против союзников по НАТО.

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