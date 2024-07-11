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Столтенберг заявив про кампанію Росії проти НАТО на тлі чуток про гендиректора Rheinmetall

Вашингтон, Четвер 11 липня 2024 21:59
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Столтенберг заявив про кампанію Росії проти НАТО на тлі чуток про гендиректора Rheinmetall Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські спецслужби організували кампанію проти союзників по НАТО. У її рамках вони намагаються проводити "ворожі дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

У генсека попросили відреагувати на чутки про те, що США та Німеччина зірвали спробу Росії вбити генерального директора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Його компанія передає Україні військову допомогу.

Столтенберг відмовився коментувати таку інформацію, але зазначив, що існує російська кампанія, яку організували спецслужби для "ворожих дій" проти країн НАТО.

Він уточнив, що мета такої кампанії - залякати союзників по Північноатлантичному альянсу, щоб вони припинили допомогу Україні.

"За останні місяці ми бачили, що союзники по НАТО не були залякані", - додав генсек.

Він наголосив, що такі спроби залякування з боку Росії мають зворотний ефект.

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання CNN написало, що США передали Німеччині інформацію про спробу Росії ліквідувати гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера. Завдяки цьому плани РФ вдалося зірвати.

Також у квітні стало відомо, що німецькі ліві екстремісти влаштували пожежу в дачному будиночку Паппергера, який знаходиться у Нижній Саксонії. Провину екстремісти визнали самі.

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