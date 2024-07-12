У Німеччині відреагували на чутки про російський замах на гендиректора Rheinmetall

Німеччина відреагувала на чутки про замах на виконавчого директора виробника зброї Rheinmetall Арміна Паппергера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вчора в мережі з'явилась інформація, що розвідка США виявила російський план щодо замаху на вбивство Паппергера, генерального директора компанії, яка виробляла артилерійські снаряди та військову техніку для України.

Вашингтон вчасно поінформував Німеччину, і німецькі служби безпеки змогли захистити Паппергера.

"Ми не дозволимо, щоб нас залякала Росія, і продовжимо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині", - заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.