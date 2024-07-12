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У Німеччині відреагували на чутки про російський замах на гендиректора Rheinmetall

Німеччина, П'ятниця 12 липня 2024 15:53
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У Німеччині відреагували на чутки про російський замах на гендиректора Rheinmetall Фото: у Німеччині відреагували на чутки про замах на гендиректора Rheinmetall (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німеччина відреагувала на чутки про замах на виконавчого директора виробника зброї Rheinmetall Арміна Паппергера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вчора в мережі з'явилась інформація, що розвідка США виявила російський план щодо замаху на вбивство Паппергера, генерального директора компанії, яка виробляла артилерійські снаряди та військову техніку для України.

Вашингтон вчасно поінформував Німеччину, і німецькі служби безпеки змогли захистити Паппергера.

"Ми не дозволимо, щоб нас залякала Росія, і продовжимо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині", - заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Компанія Rheinmetall прямо не підтвердила ці повідомлення, але заявила, що "завжди вживаються необхідні заходи" для забезпечення безпеки за результатами регулярних консультацій з органами безпеки.

Детальніше про те, що відомо відносно бажання росіян вбити гендиректора Rheinmetall, а також про минулий замах на Паппергера, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

На фоні даних заяв генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські спецслужби організували кампанію проти союзників по НАТО.

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