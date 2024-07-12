У Німеччині відреагували на чутки про російський замах на гендиректора Rheinmetall
Німеччина відреагувала на чутки про замах на виконавчого директора виробника зброї Rheinmetall Арміна Паппергера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вчора в мережі з'явилась інформація, що розвідка США виявила російський план щодо замаху на вбивство Паппергера, генерального директора компанії, яка виробляла артилерійські снаряди та військову техніку для України.
Вашингтон вчасно поінформував Німеччину, і німецькі служби безпеки змогли захистити Паппергера.
"Ми не дозволимо, щоб нас залякала Росія, і продовжимо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині", - заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.
Компанія Rheinmetall прямо не підтвердила ці повідомлення, але заявила, що "завжди вживаються необхідні заходи" для забезпечення безпеки за результатами регулярних консультацій з органами безпеки.
Детальніше про те, що відомо відносно бажання росіян вбити гендиректора Rheinmetall, а також про минулий замах на Паппергера, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
На фоні даних заяв генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські спецслужби організували кампанію проти союзників по НАТО.
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