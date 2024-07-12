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В Германии отреагировали на слухи о российском покушении на гендиректора Rheinmetall

Германия, Пятница 12 июля 2024 15:53
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В Германии отреагировали на слухи о российском покушении на гендиректора Rheinmetall Фото: в Германии отреагировали на слухи о покушении на гендиректора Rheinmetall (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Германия отреагировала на слухи о покушении на исполнительного директора производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вчера в сети появилась информация, что разведка США обнаружила российский план по покушению на убийство Паппергера, генерального директора компании, которая производила артиллерийские снаряды и военную технику для Украины.

Вашингтон вовремя проинформировал Германию, и немецкие службы безопасности смогли защитить Паппергера.

"Мы не позволим, чтобы нас запугала Россия, и продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить российские угрозы в Германии", - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Компания Rheinmetall прямо не подтвердила эти сообщения, но заявила, что "всегда принимаются необходимые меры" для обеспечения безопасности по результатам регулярных консультаций с органами безопасности.

Подробнее о том, что известно о желании россиян убить гендиректора Rheinmetall, а также о прошедшем покушении на Паппергера, можно узнать в материале РБК-Украина.

На фоне данных заявлений генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские спецслужбы организовали кампанию против союзников по НАТО.

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