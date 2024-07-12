В Германии отреагировали на слухи о российском покушении на гендиректора Rheinmetall

Германия отреагировала на слухи о покушении на исполнительного директора производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Вчера в сети появилась информация, что разведка США обнаружила российский план по покушению на убийство Паппергера, генерального директора компании, которая производила артиллерийские снаряды и военную технику для Украины.

Вашингтон вовремя проинформировал Германию, и немецкие службы безопасности смогли защитить Паппергера.

"Мы не позволим, чтобы нас запугала Россия, и продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить российские угрозы в Германии", - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.