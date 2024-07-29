У Німеччині відповіли на погрози Путіна через ракети Tomahawk

Що заявив Путін

Нагадаємо, російський диктатор нещодавно почав погрожувати, що Росія "буде змушена" скасувати "односторонній мораторій" на розміщення ударних засобів малого та середнього радіусу дії в Європі.

Таке рішення Кремль хоче здійснити у випадку, якщо США перекинуть до Німеччини частину своїх далекобійних ракет Tomahawk.

Путін пояснював це тим, що у разі перекидання ракет у зоні їх ураження будуть "важливі об'єкти РФ", у тому числі державного та військового управління.

До речі, США та Німеччина домовилися про розміщення Tomahawk на німецькій території під час саміту НАТО, який відбувся 9-11 липня у Вашингтоні.

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